Украина планирует добиваться закрытия Босфора для России

Киев, 29 ноября. Украина планирует обратиться к мировому сообществу с просьбой закрыть Босфорский пролив «захвата» украинских судов Россией. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко.

Он высказал надежду, что мировое сообщество примет решение и признает, что «агрессию» России против государства Украины. Воронченко заявил, что Украина обратится к турецким властям в соответствии с Конвенцией режима проливов Монтре.

«В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно — 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права», — отметил командующий ВМС Украины.

Напомним, 25 ноября украинский буксир «Яны Капу», а также два катера «Бердянск» и «Никополь» нарушили границу России в районе Керченского пролива. Они не выполняли требования российских пограничников об остановке, а также выполняли опасные маневры. Российские пограничники были вынуждены применить оружие для остановки кораблей.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения российской границы. 28 ноября Киевский районный суд Симферополя арестовал всех 24 моряков на два месяца.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия украинской стороны провокацией. По его словам, изъятые с кораблей-нарушителей документы говорят о том, что это была провокация, рассчитанная на скандал.

Отметим, в украинском командовании заявили, что российская сторона якобы была заранее проинформирована о переходе украинских кораблей из порта Одессы в порт Мариуполя. Украинский президент Петр Порошенко ввел в 10 областях военное положение сроком на 30 дней.