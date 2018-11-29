Песков объяснил, зачем Порошенко попросил ввести корабли НАТО в Азовское море

Москва, 29 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, зачем президент Украины Петр Порошенко попросил ввести корабли НАТО в Азовское море, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили Пескова рассказать об отношении Кремля к призыву Порошенко к Североантлантическому альянсу ввести корабли НАТО в Азовское море.

«Никаких [комментариев]», — констатировал пресс-секретарь президента РФ.

На просьбу журналистов получить более подробный комментарий по этому вопросу представитель Кремля объяснил, чего хочет добиться украинский президент.

«Это исчерпывающе, — пояснил Песков. — Сама постановка нацелена на дальнейшее провоцирование, на провокационные действия [Киева], в основе которых лежат электоральные интересы президента Порошенко».

СМИ предложили пресс-секретарю президента прокомментировать гипотетическую ситуацию, в которой корабли НАТО все-таки вошли в Азовское море.

«Сейчас какие-то ивентуальные рассуждения вряд ли уместны», — заметил в ответ Песков.

Напомним, в минувшее воскресенье, 25 ноября, Киев ввел в Керченский пролив корабли ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Украинские военные корабли нарушили государственную границу России.

Сопровождавшие их российские корабли и катера требовали от украинских судов незамедлительной остановки, однако те не реагировали и продолжали осуществлять опасное маневрирование. Корабли ВМСУ были задержаны. После этого Порошенко надписал указ о введении на Украине военного положения, что может привести к переносу президентских выборов в стране, назначенных на 2019 год.