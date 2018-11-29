Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

«Звоните в Белый дом»: Песков ответил на вопрос, видел ли Трамп отчет о провокации в Керченском проливе

63
0 Оставить комментарий

«Звоните в Белый дом»: Песков ответил на вопрос, видел ли Трамп отчет о провокации в Керченском проливе

Москва, 29 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том,  знаком ли президент США с отчетом об украинской провокации в Керченского пролива, посоветовал звонить в Белый дом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы понимаете абсурдность вопроса? Звоните в Белый Дом», — заявил Песков, когда его спросили, известно ли Кремлю, видел ли Трамп отчет по Керченскому проливу.

 

Автор: Николай Хренков
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.