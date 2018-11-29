«Звоните в Белый дом»: Песков ответил на вопрос, видел ли Трамп отчет о провокации в Керченском проливе

Москва, 29 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, знаком ли президент США с отчетом об украинской провокации в Керченского пролива, посоветовал звонить в Белый дом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы понимаете абсурдность вопроса? Звоните в Белый Дом», — заявил Песков, когда его спросили, известно ли Кремлю, видел ли Трамп отчет по Керченскому проливу.