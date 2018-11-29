Джордж Клуни с женой станут крестными родителями первенца принца Гарри

Москва, 29 ноября. Крестными родителями первого ребенка принца Гарри и Меган Маркл станут голливудский актер Джордж Клуни и его жена Амали. Как сообщает издание Daily Mail, пары давно дружат и уже договорились об этом.

В настоящее время супруга принца Гарри Меган Маркл ждет ребенка. Малыш должен появиться на свет весной. Двоюродный брат Клуни Бен Бреслин считает, что актер станет замечательным крестным. Он напомнил, что у Клуни тоже недавно стал отцом.

Клуни с супругой были гостями на свадьбе принца Гарри и, по словам окружающих, чувствовали себя среди членов королевской семьи более чем комфортно. После свадьбы принц Гарри и Меган Маркл гостили в итальянском поместье Клуни, передает News.ru.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл не поехала вместе со своим супругом принцем Гарри в Замбию, опасаясь за свое здоровье. Приехать в Замбию британского принца пригласило дипломатическое ведомство государства.