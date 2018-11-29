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Узбекистан вошел в состав межпарламентской ассамблеи СНГ 

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Узбекистан вошел в состав межпарламентской ассамблеи СНГ 

Санкт-Петербург, 29 ноября. Узбекистан присоединился к межпарламентской ассамблее Содружества Независимых Государств (СНГ), органа, осуществляющего парламентское сотрудничество государств-участников объединения. 

Документ о присоединении страны подписал в Петербурге председатель Сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев во время заседания Совета межпарламентской ассамблеи СНГ.

«Мы с радостью поддерживаем вступление Республики Узбекистан в нашу общую парламентскую семью, в нашу ассамблею. Наша теперь парламентская семья СНГ полная», — сказала на заседании председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

После процедуры в зал заседания внесли флаг Узбекистана, передает ТАСС.

Узбекистан вошел в состав межпарламентской ассамблеи СНГ 

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что страны СНГ ведут обмен аналитической информацией о ситуации вокруг запрещенных в России международных террористических организаций «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и аффилированных с ними структур. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Екатерина Кухарева
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