Ученые нашли пчелу, родившуюся от двух отцов без матери

Сидней, 29 ноября. Ученые из Сиднейского университета впервые нашли и описали пчелу, появившуюся на свет от двух отцов без матери. Причины такого явления они объяснить пока не могли.

Как пишет журнал Biology Letters, осы, шмели, муравьи, пчелы вылупляются из яиц. При этом, если оно было оплодотворено, на свет появляется самка, если нет – самец. Ученые изучили 11 особей пчел с аномалиями. Они исследовали ткани на предмет ДНК, отцовская она или материнская.

Выяснилось, что девять насекомых имеют по 2–3 отца, а одно — двух отцов и ни одной матери. Как уточнили эксперты, с таким явлением они сталкиваются впервые. Они предполагают, что это является генетической ошибкой.

Ранее ученые выяснили, что пчелы и осы распознают людей в лицо. Как выяснилось, пчелы и осы не способны запоминать детали, однако могут воспринимать лицо человека как единое целое. Эксперты пояснили, что насекомые могут распознавать людей. По их словам, это явление — сложность строения головного мозга этих насекомых. Ученые хотят использовать полученный результат для совершенствования искусственного интеллекта.