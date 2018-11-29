Слова Путина подтверждаются цифрами: в Госдуме оценили заявление о росте пенсий

Москва, 29 ноября. Заявления президента России Владимира Путина о социальных обязательствах властей перед россиянами и росте пенсий в стране имеют четкое подтверждение в цифрах. Накануне, участвуя в форуме «Россия зовет», глава государства отметил, что рост пенсионных выплат — это решенный вопрос.

«Президент достаточно емко и конкретно выразил ту большую работу, которая была проведена правительством и Госдумой по формированию бюджета Пенсионного фонда на ближайшие три года. Слова Владимира Путина имеют четкое выражение в цифрах», — считает депутат нижней палаты парламента РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

В интервью Nation News он, в частности, напомнил, что к 2020 году размер средней страховой пенсии по старости в России составит 20 тысяч рублей.

Напомним, в 2018 году в российское пенсионное законодательство были внесены изменения. Граждане РФ теперь выходят на пенсию позже, мужчины — в 65 лет, а женщины в 63 года. Президент России Владимир Путин, который признавался, что ему не нравится ни один сценарий реформирования пенсионной системы, внес значительные изменения в подготовленный правительством законопроект.