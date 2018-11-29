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Нефтяным компаниям в ноябре стало выгоднее продавать бензин в России

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Нефтяным компаниям в ноябре стало выгоднее продавать бензин в России

Москва, 29 ноября. Нефтяным компаниям в ноябре стало более выгодно продавать бензин и дизельное топливо на российском рынке, а не за рубежом, как это было с декабря 2017 года по октябрь этого года. Это следует из презентации к докладу заместителя главы министерства энергетики России Павла Сорокина на пресс-конференции.

«В ноябре 2018 года внутренний рынок моторных топлив РФ вернулся к экспортной альтернативе», — говорится в заявлении.

Ранее глава компании «Роснефть» Игорь Сечин рассказал о причинах высоких цен на топливо в России. По его словам, все дело в независимых АЗС, которые создают в регионах страны монопольные структуры и нацелены на увеличение стоимости топлива.  

Автор: Дарья Смолина
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