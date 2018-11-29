Сирия: террористы готовят новую провокацию — химатака ИГ может привести к ударам США по САА

Согласно сведениям разведки, боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) готовят новую провокацию против Сирийской арабской армии (САА) с использованием химического оружия в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Зафиксировано, что в городе Эль-Кишма, который находится на восточном берегу Евфрата к югу от Дейр-эз-Зора и который до сих пор удерживается бандгруппами ИГ1, террористами ведется производство кустарных минометных боеприпасов, начиненных отравляющими химическими веществами. При этом установлено, что наполнением мин занимаются недавно прибывшие в САР 11 боевиков, прошедшие специальную подготовку за границей.

Обстрелам с использованием химических снарядов джихадисты планируют подвергнуть позиции курдских Демократических сил Сирии (SDF), которые при помощи войск коалиции во главе с США уже несколько месяцев безрезультатно ведут операцию против ИГИЛ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Удары по SDF террористы намерены нанести с той стороны, где базируются близлежащие части войск САР или проправительственные ополченцы, дабы спровоцировать по ним мощные бомбардировки ВВС Соединенных Штатов.

В целях контролирования обстановки на этом направлении командованием группировки ВС РФ в Сирии был организован мониторинг ситуации в регионе. Для предотвращения угрозы отравления местного населения в Дейр-эз-Зор вскоре будет отправлен мобильный комплекс РХБ разведки вместе с экспертами из России, добавили в Минобороны.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заметил в комментарии для ФАН, что расположение на юго-востоке провинции позиций ИГ существенно препятствует наступлению мира в стране, но, безусловно, оказывается выгодным для США и их союзников.

«Такая ситуация стала возможна потому, что сирийская правительственная армия и ВКС РФ были вынуждены прекратить действия по дальнейшему освобождению территории республики на данном направлении от террористических бандформирований. Именно поэтому боевики ИГИЛ сохраняют присутствие в этих районах Дейр-эз-Зора. Этому поспособствовали американцы, которые поддерживают курдские вооруженные формирования, действующие к востоку от Евфрата и якобы ведущие борьбу с джихадистами. Их попытки противостоять исламистам ни к чему не приводят, и это дает боевикам возможность, как и группировкам в Идлибе, прибегать к таким провокациям», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, это серьезная угроза тому мирному процессу, который развивается в Сирии. Вашингтон же, который всячески препятствует налаживанию обстановки в стране, вполне вероятно, не просто допустил такую ситуацию, а, более того, каким-то образом координирует действия с джихадистами.

«Естественно предположить, что о данных провокационных действиях, об их подготовке известно американской коалиции. То есть все это, возможно, организуется не только усилиями одних исламистов. Кроме того, их планы могут не ограничиться одними авиаударами — не исключено, что они еще более амбициозны», — предположил востоковед.

Скорее всего, США и боевики рассчитывали на максимально негативные последствия от готовящейся провокации для правительственных сил САР, однако теперь, когда их планы были раскрыты и преданы огласке, им, наверняка, придется, корректировать задуманное, а при самом положительном исходе — и вовсе отказаться от химатаки.

«Теперь, когда об этом стало известно, можно надеяться, что провокации все же не свершится. Или, по крайней мере, на то, что эта возможная химатака в САР будет правильно воспринята как можно большим числом зрителей и слушателей по всему миру, именно как провокация со стороны террористов ИГ. Однако, к сожалению, обстановка, сложившаяся в Дейр-эз-Зоре и Идлибе, является питательной средой для боевиков, для ведения ими подобных действий», — подытожил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.