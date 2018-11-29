Гаспарян по-украински высмеял заявления Омеляна о «блокировке» украинских портов на Азове

Москва, 29 ноября. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию якобы в блокировке украинских морских портов в Бердянске и Мариуполе. Эти заявления с иронией прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.

«Гіпс знімають, клієнт виїжджає (гипс снимают, клиент уезжает. — Прим. ФАН)», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщал «Царьград», Омелян утверждал, что в Мариуполе и Бердянске якобы заблокированы 35 судов, и движение осуществляется только в направлении российских портов в Азовском море.

В Крыму заявления украинского министра опровергли.

«Никто никакие суда не задерживает, работаем по фактической погоде», — заявил источник в морских службах полуострова.

Напомним, 25 ноября Украина устроила преднамеренную провокацию в Азовском море. Около семи утра три военных корабля ВМС ВСУ нарушили границу территориальных вод РФ, они опасно маневрировали и игнорировали законные требования российских пограничников. В итоге их задержали в районе Керченского пролива. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ.

При этом Киев, игнорируя тот факт, что суда ВМСУ нарушили нормы международного морского права, обвинили Россию в агрессии. Кроме того, провокация была использована как повод для введения военного положения в десяти областях Украины сроком на 30 дней.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе является провокацией киевских властей и, возможного, самого президента Украины Петра Порошенко перед выборами в 2019 года.

По мнению российского лидера, из-за крайне низкого рейтинга у Порошенко почти нет шансов пройти даже во второй тур выборов, поэтому он готов почти на все, чтобы удержаться у руля. Именно поэтому, как пояснил Путин, президент Украины ведет эту нечистоплотную игру, играя на обострение и создавая непреодолимые препятствия для его конкурентов.

«Ничего общего с попытками урегулировать отношения России и Украины это не имеет», — подчеркнул Путин.

О том, что военное положение потребовалось Порошенко, чтобы не дать состояться выборам в марте, заявили ранее и руководители нескольких крупных украинских СМИ, а также киевский политолог Михаил Погребинский. По его мнению, с вероятностью 99% выборы на Украине в марте 2019 года не состояться.