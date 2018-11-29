Мы показали свое лицо в Керченском проливе: командующий ВМСУ ждет возвращения кораблей из Крыма

Киев, 29 ноября. Командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Игорь Воронченко считает, что задержанные украинские корабли — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», — которые участвовали в провокации в Керченском проливе, будут возвращены.

По его словам, решение отправить военные корабли в Керченский пролив было верным. При этом он заявил, что Киев хотел продемонстрировать, «на что способны данные катера».

«Мы должны были показать — все же не закрывать свое лицо — показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море», — заявил Воронченко.

Командующий ВМСУ также рассчитывает, что корабли будут возвращены.

Напомним, 25 ноября пограничники ФСБ Российской Федерации сообщили, что три украинских корабля нелегально пересекли российскую границу, опасно маневрировали в акватории и не реагировали на требования остановиться. В результате катера и их экипажи были задержаны.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе является «однозначно провокацией» украинских властей и, возможного, самого главы Украины Петра Порошенко перед президентскими выборами 2019 года.

Он также напомнил, что рейтинг действующего главы соседней страны Порошенко сейчас крайне низкий и его шансы пройти даже во второй тур весьма малы.