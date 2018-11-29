В Общественной палате РФ уточнили, кто может воспользоваться субсидиями на ЖКУ
Москва, 29 ноября. Первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ Артем Кирьянов пояснил, кто может воспользоваться субсидиями на ЖКУ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает россиянам с небольшими доходами получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Кирьянов отметил, что субсидии теперь смогут получить люди с долгами по «коммуналке», что поможет им вырваться из порочного круга.
«Это порочный круг: мы не можем получить субсидию, потому что есть долги, не можем заплатить долги, потому что не дают субсидию и так далее, — приводит его слова «Царьград». — Брать кредит под ЖКХ тоже вряд ли возможно».
На субсидии могут рассчитывать россияне, которые тратят на оплату ЖКУ более 22% доходов. В Москве их смогу получить граждане, которые тратят более 10% доходов.
Льготы могут получить не только собственники, но и люди, проживающие в так называемом социальном жилье, члены жилищных кооперативов, а также квартиранты, которые заключили официальный договор с хозяином жилья.
Также в особом порядке субсидии получат военные пенсионеры, блокадники, участники Великой Отечественной войны и члены семей погибших участников войны, инвалиды всех групп, многодетные семьи и другие льготные категории граждан.
Субсидии также зависят от площади жилья, в каждом регионе установлен свой порядок. Так, в Москве для одиноко проживающего человека это 33 квадратных метра, для двоих — 42 квадратных метра, если членов семьи три или больше — по 18 квадратных метров на каждого.
Обратиться за получением субсидии можно через многофункциональные центры, а также портал госуслуг или муниципальный отдел жилищных субсидий. Заявка рассматривается в течение 10 рабочих дней.