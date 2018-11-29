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Песков рассказал, какие вопросы Путин задаст Трампу на встрече в Аргентине

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Песков рассказал, какие вопросы Путин задаст Трампу на встрече в Аргентине

Москва, 29 ноября. В Кремле рассказали, какие вопросы российский лидер Владимир Путин задаст американскому коллеге Дональду Трампу на встрече в рамках саммита G20 в Аргентине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, в первую очередь, Путин будет говорить с Трампом о двусторонних отношениях, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нам надо думать, как начинать разговаривать. Необязательно соглашаться, но нам надо обязательно разговаривать, это в интересах всего мира», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, сколько продлится беседа лидером РФ и США тет-а-тет.

Автор: Николай Хренков
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