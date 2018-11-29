Власти Ростова объяснили, почему областную электричку пустили в обход Украины

Москва, 29 ноября. В Ростовской области изменили маршрут электрички, которая пересекала территорию Украины. Как объяснили власти региона, электричку пустили в обход из-за проблем с техническим обслуживанием пути.

«Изменился маршрут движения по техническим причинам», — сказал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов в беседе с ТАСС.

Как уточнил Иванов, речь идет об электричке, следовавшей по маршруту в Чертково. Министр пояснил, что для сообщения использовалась старая ветка, которая пересекала украинскую территорию в трех местах. В нынешних условиях, по его словам, возникли вопросы, связанные с техническим обслуживанием пути.

«До того, как разберутся с вопросами технического обслуживания, электричку пустили по новому направлению, она приходит на станцию Кутейниково, на новый вокзал, который построен в Чертковском районе», — добавил глава ростовского Минтранса.

В настоящее время электричка использует новую ветку Журавка — Миллерово, которая не пересекает территорию Украины. Иванов добавил, что для жителей Чертково запустили автобусы до станции Кутейниково. Как подчеркнул министр, власти Ростовской области сохраняли электричку по старому направлению до последней возможности.

Железнодорожная ветка Журавка — Миллерово в обход Украины была запущена в прошлом году. Ее протяженность составляет 137 километров.

Ситуация в отношениях между Россией и Украиной обострилась после очередной провокации Киева. 25 ноября три украинских военных судна нарушили границу РФ в Черном море и взяли курс на Керченский пролив, попутно совершая опасные маневры. Требования российских пограничников моряки игнорировали.

Чтобы задержать суда, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры. Премьер-министр российского президента Дмитрий Песков обращал внимание, что российские пограничники действовали в соответствии с планом прикрытия границы и не нарушали нормы международного законодательства. Москва считает инцидент в Керченском проливе провокацией украинских властей.