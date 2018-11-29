Песков: Вашингтон подтвердил встречу Путина и Трампа в Аргентине

Москва, 29 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на сообщения журналистов о том, что якобы Вашингтон не подтвердил встречу президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа «на полях» саммита G20 в Буэнос-Айресе.

«Вашингтон встречу подтвердил, поэтому не знаю, как ответить на ваш вопрос», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

Ранее стало известно, что на встречу Путина и Трампа в Аргентине отведено 20 минут. После состоятся переговоры в расширенном формате, на которых примут участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.