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Сирия: де Мистура продолжит работу по созданию конституционного комитета САР

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Сирия: де Мистура продолжит работу по созданию конституционного комитета САР

Астана, 29 ноября. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен продолжить работу по формированию конституционного комитета САР до 31 декабря 2018 года. Об этом говорится в заявлении офиса эмиссара. 

Отмечается, что де Мистура «глубоко сожалеет» в связи с тем, что на переговорах по Сирии в Астане не было прогресса по вопросу создания конституционного комитета САР в соответствии с заявлением, принятым в Сочи, и резолюцией Совбеза ООН.

«Не было достигнуто ощутимого прогресса в преодолении продолжающегося десять месяцев застоя по составу конституционного комитета», — говорится в заявлении.

В сообщении также говорится о том, что спецпосланник ООН по Сирии продолжит использовать все возможности, которые «помогут обойти препятствия» для учреждения комитета.

Автор: Регина Пак
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