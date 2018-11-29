Сирия обвинила Турцию в причастности к химатаке в Алеппо

Астана, 29 ноября. Обстрел города Алеппо Сирийской Арабской Республики (САР) зарядами с химическими веществами внутри был произведен при поддержке иностранных сил, прежде всего Турции. С таким заявлением выступил глава делегации правительства Сирии на переговорах в Астане, постпред при ООН Башар Джаафари.

По его словам, террористы не могли применить химическое оружие в Алеппо, если «им не дали зеленый свет те, кто контролирует данные организации».

«Мы знаем, кто им поставил химическое оружие, — продолжил Джаафари. — Мы имеем в виду турок в первую очередь».

В минувшую субботу боевики атаковали административный центр региона, в результате чего погибли и получили ранения более 100 человек. Как отмечал официальный представитель Минобороны РФ России Игорь Конашенков, снаряды, которыми были обстреляны жилые кварталы Алеппо, вероятно, были начинены хлором. На это указывают симптомы отравления у пострадавших, подчеркнул он.

МИД РФ впоследствии призвал международное сообщество отреагировать на химатаку в Алеппо, осуществленную боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

В столице Казахстана 28–29 ноября проходят переговоры по урегулированию в Сирии. В астанинской встрече участвуют делегации правительства и оппозиции САР, страны-гаранты (Россия, Иран, Турция), Организация объединенных наций (ООН) в лице специального посланника Стаффана де Мистуры и Иордания в качестве наблюдателя.

1 Организация запрещена на территории РФ.