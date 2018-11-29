Сирия поставила Турции ультиматум

Астана, 29 ноября. Если Турция не согласится отвести войска с севера Сирии, Дамаск откажется от дипломатических методов убеждения и применит другие меры. Об этом сообщил постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари, возглавляющий делегацию Сирии на переговорах в Астане.

«Если Турция не понимает дипломатический путь, то мы будем применять другие меры», — сказал Джаафари.

Глава делегации сирийского правительства заявил, что у Турция должна отвести войска на 20 километров. Напомним, на переговорах в Астане Джаафари также обвинил Анкару в невыполнении обязательств по урегулированию в Идлибе. Кроме того, постпред Сирии при ООН сообщил, что Турция ввела на территорию соседнего государства тяжелую технику.