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Сирия поставила Турции ультиматум

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Сирия поставила Турции ультиматум

Астана, 29 ноября. Если Турция не согласится отвести войска с севера Сирии, Дамаск откажется от дипломатических методов убеждения и применит другие меры. Об этом сообщил постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари, возглавляющий делегацию Сирии на переговорах в Астане.

«Если Турция не понимает дипломатический путь, то мы будем применять другие меры», — сказал Джаафари.    

Сирия поставила Турции ультиматум

Глава делегации сирийского правительства заявил, что у Турция должна отвести войска на 20 километров. Напомним, на переговорах в Астане Джаафари также обвинил Анкару в невыполнении обязательств по урегулированию в Идлибе. Кроме того, постпред Сирии при ООН сообщил, что Турция ввела на территорию соседнего государства тяжелую технику.

Автор: Федор Веснин
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