Сирия, 29 ноября. Минобороны РФ заявило о готовящейся провокации ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Исламисты вновь обстреляли мирные районы Алеппо. Шесть мирных жителей погибли под ударами США в Хаджине, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели разведывательные полеты в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили атаку джихадистов в северной части Латакии; подверглись обстрелам боевиков в городе Алеппо; открыли ответный огонь по позициям исламистов на юго-востоке Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обстреляла два населенных пункта на севере Алеппо.

«Исламское государство»1: готовит провокацию с применением химоружия в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: провела авианалеты в районе Хаджина в Дейр-эз-Зоре, погибли шесть мирных жителей.

Провинция Латакия

В северной части региона вновь отмечаются вооруженные стычки между правительственными подразделениями и боевиками исламистских бандформирований. Несмотря на действующий в регионе режим прекращения огня, радикалы предприняли попытку нападения на позиции сил САР. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, атака джихадистов была отбита, однако в ходе противостояния погибли четыре солдата Сирийской арабской армии (САА). Как передает агентство новостей Al Masdar News, в качестве ответных действий военнослужащие САА открыли огонь по расположениям исламистов в Курдских горах. Данные о нанесенном боевикам уроне в настоящий момент уточняются.

Провинция Алеппо

Возобновились перестрелки между силами Башара Асада и радикалами протурецких группировок вооруженной оппозиции на севере Алеппо. Согласно данным интернет-портала Step News Agency, боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) открыли огонь по населенным пунктам Каштаар и Акиба. О возможных жертвах среди мирного населения пока не сообщалось. Между тем вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными формированиями также вспыхнули недалеко от административного центра провинции в окрестностях города Таль Нисбин. Оппозиционный источник в сети Twitter (RadioAlKul) заявляет о гибели двух солдат САА, тем не менее официальные новостные порталы данные сведения пока не подтверждали.

Twitter-канал (MuhammedAlYunus) сообщает о том, что под ударом джихадистов в очередной раз оказались мирные кварталы Алеппо. Как минимум три мины, выпущенные исламистами, упали в районе Аз-Захра и пригороде Ар-Рашидин на западных окраинах города, что привело к мощным взрывам. Напомним, на прошлой неделе боевики также прибегли к химической атаке в Алеппо, жертвами которой стали порядка ста гражданских лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

Представители Министерства обороны России сообщают о том, что боевики «Исламского государства» готовят нападение на опорные пункты «Демократических сил Сирии»**** (SDF) с применением химического оружия. Отмечается, что террористы рассчитывают на то, что в проведении атаки Вашингтон обвинит Сирийскую арабскую армию (САА). Это, в свою очередь, спровоцирует Соединенные Штаты на нанесение авиаударов по позициям правительственных сил. По данным официального Twitter-канала российского Минобороны (mod_russia), джихадисты организовали производство боеприпасов, начиненных отравляющими веществами, на заводе в населенном пункте Эль-Кишма.

Тем временем авианалеты возглавляемой США международной коалиции вновь привели к гибели гражданских лиц. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (AlwatanSy), как минимум шесть мирных жителей были убиты в результате авиаударов западного альянса в городе Хаджин, еще один человек пострадал.

Провинция Даръа

Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что граждане Сирийской Арабской Республики (САР) продолжают возвращаться в родные места через пограничный переход «Насиб». Агентство новостей SANA News передает, что еще несколько семей перебрались на территорию САР из лагерей для беженцев в Иордании. Большинство перемещенных лиц были вынуждены покинуть Сирию после оккупации юго-западных районов страны боевиками незаконных вооруженных формирований и террористами союзных «Исламскому государству» группировок. Напомним, о полном освобождении провинций Даръа и Эль-Кунейтра было объявлено в конце июля после завершения военной операции «Базальт», проводившейся при поддержке российской авиации. Известно, что власти обеих стран координируют усилия по возвращению беженцев.

Провинция Идлиб

На юго-востоке провинции продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами вооруженной оппозиции. По информации Twitter-канала (IvanSidorenko1), под огнем артиллерии правительственных сил оказались укрепления боевиков недалеко от населенных пунктов Катра и Хувейн. Напомним, этому предшествовали ракетные обстрелы джихадистов по территориям демилитаризованной зоны, подконтрольным САА. Прикрытие военнослужащим САА и проасадовским ополченческим отрядам обеспечивают российские военные самолеты. По сведениям агентства новостей Al Masdar News, разведывательные полеты над оккупированными радикалами территориями провели Ил-20 ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)