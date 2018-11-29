Омбудсмен Москалькова отреагировала на смерть россиянина в США

Москва, 29 ноября. 40-летний гражданин РФ Мергенсана Амар скончался 24 ноября в медицинском центре Святого Джозефа в городе Такома штата Вашингтон после года пребывания в Северо-Западном центре временного размещения нелегальных иммигрантов. Об этом сообщило посольство России в США.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила Федеральному агентству новостей, что к ней никто по данному вопросу не обращался.

«По закону я смогу заняться этим делом только в том случае, если ко мне поступило обращение самого человека или его родственников, — пояснила Москалькова. — В частности, делами Константина Ярошенко (российский летчик, арестованный в Либерии в 2010 году. — Прим. ФАН) и Марии Бутиной (российский активист, арестована в Вашингтоне в 2018 году. — Прим. ФАН) я занимаюсь именно по обращению их родственников».

В случае соответствующего обращения она готова заняться и этим делом, подтвердила омбудсмен.

В конце 2017 года Мергенсана Амар предпринял попытку нелегально попасть в США, однако его задержали на границе, отправив в центр временного размещения мигрантов. Его должны были выслать в ноябре. Как сообщили в управлении по иммиграционной и таможенной политике США, россиянин умер от «гипоксического повреждения головного мозга из-за удушья».

По данным американского ведомства, две недели назад Амар совершил попытку самоубийства. В бессознательном состоянии он был подключен к аппарату искусственного дыхания. 18 ноября у россиянина зафиксировали смерть мозга, и спустя неделю было решено отключить его от системы жизнеобеспечения.