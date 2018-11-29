Две сестры насмерть замерзли в частном доме в Омской области

Омск, 29 ноября. Две пожилые женщины насмерть замерзли в частном доме в селе Екатерининское Омской области, сообщила следователь Тарского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по региону Алена Хваткова, отметив, что погибшие приходились друг другу сестрами.

В минувшую среду местные жители обратились к участковому населенного пункта с сообщением о том, что в доме, где проживали сестры 55 и 59 лет, уже около недели не топят печь и не убирают дорожку, ведущую к входной двери.

Сотрудник правоохранительных органов, прибыв по указанному адресу, обнаружил женщин мертвыми. При этом их тела были сильно заморожены, следов насильственной смерти не обнаружили, рассказала Хваткова.

Местные СМИ сообщили, что младшая из сестер ухаживала за парализованной родственницей. По предварительной версии следствия, у 55-летней женщины случился сердечный приступ, старшая сестра ввиду болезни не смогла оказать ей помощь или вызвать скорую. Следователь подчеркнула, что в доме не обнаружено пропажи вещей, кроме мобильных телефонов, их не смогли найти.

«Истинную причину смерти обеих женщин удастся установить не раньше будущей недели», — объяснила Хваткова.

Накануне синоптики предупредили россиян о надвигающихся на регионы страны снежных бурях и обильных снегопадах и призвали граждан принять меры предосторожности.