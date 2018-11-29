«Связующее звено с Западом»: политолог прокомментировал победу Зурабишвили на выборах президента Грузии

Тбилиси, 29 ноября. Независимый кандидат Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны. Политолог объяснил, почему граждане Грузии выбрали президентом страны Зурабишвили.

После подсчета 100% бюллетеней Зурабишвили набрала 59,52% голосов. За Григола Вашадзе грузины отдали 40,48% голосов. По данным ЦИК, за Зурабишвили проголосовали более 1,1 миллиона человек, за Вашадзе — более 780 тысяч.

По предварительным данным, явка на президентские выборы составила 56,23%.

По словам политолога Игоря Гвритишвили, у Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», есть большие связи в дипломатических кругах и международных организациях.

«По мнению «Грузинской мечты», она должна стать связующим звеном с западными странами с учетом того, что страна твердо ориентирована на отношения с Западом», — приводит RT слова эксперта.

Гвритишвили добавил, что с приходом к власти Зурабишвили радикальных перемен в отношениях между Москвой и Тбилиси ждать не строит.