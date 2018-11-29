Жириновский о провокации ВСУ в России: План «Барбаросса» —2 подписан»

Москва, 29 ноября. Президент Украины Петр Порошенко не остановится на провокации в Черном море, Запад подготовил украинскую армию, и ВСУ вторгнутся на территорию России, спрогнозировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В своем посте в социальной сети Facebook политик отметил, что действующему президенту Украины выгодно военное положение в стране, которое он инициировал после инцидента у Керченского пролива. Военное положение, по словам Жириновского, позволяет Порошенко «громить политических противников и закрывать неугодные СМИ».

«Выборы действующему киевскому режиму не нужны. Не нужны они и западным хозяевам Украины», — подчеркнул Жириновский.

Он пояснил, что на украинских президентских выборах может победить глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а это не в интересах Запада. По мнению Жириновского, Киев будет совершать новые провокации в отношении РФ и искать новые поводы, чтобы предъявить претензии к Москве, пишет Infox.ru. Так, лидер ЛДПР предположил, что украинские власти могут закрыть границу и не пускать в страну своих же граждан, которые работают в России. При этом, считает Жириновский, такой сценарий соответствует интересам западных политиков.

«Они хотят воевать с Москвой чужими руками. Украинскую армию уже подготовили. Она вторгнется на территорию России. Мы ответим. Западу только этого и надо — появится повод для самых страшных санкций. Мир встанет на грань ядерной дуэли», — написал российский депутат.

Введение военного положения на Украине Жириновский назвал планом Барбаросса.

«План «Барбаросса»—2 подписан. Украинская армия готова к своему 22 июня», — заключил он.

В воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу в Черном море, взяв курс на Керченский пролив. При этом попутно суда осуществляли опасные маневры, оставляя без внимания требования российских пограничников.

Чтобы задержать суда, погранслужбе РФ пришлось применить специальные меры. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию границы и не нарушали норм международного права. Москва считает инцидент в Керченском проливе провокацией со стороны Киева.