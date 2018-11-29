Канделаки подарила 16-летнему сыну пентхаус за 100 млн рублей

Москва, 29 ноября. Известная телеведущая, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки приобрела шикарные апартаменты. Квартира расположена в элитном районе Москвы, ее площадь — 340 квадратных метров.

Пентхаус мог стать подарком телеведущей закончившему военное училище сыну, сообщает Starhit. Стоимость апартаментов, подаренных 16-летнему молодому человеку, оценивается в 100 миллионов рублей. Сама Канделаки пока не прокомментировала появившуюся в СМИ информацию, отмечает «Свободная Пресса».

Напомним, ранее сообщалось, что Тина Канделаки выступит в качестве продюсера романтической комедии, главную роль в которой исполнит Стас Михайлов. Ожидается, что премьера фильма состоится весной 2020 года.