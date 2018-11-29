Девочку с голубыми волосами выгнали из школы в Сибири

Бердск, 29 ноября. 12-летнюю девочку выгнали с уроков в школе из-за голубых волос, сообщила мать ученицы.

Мама пожаловалась на руководство школы местному изданию «Курьер. Среда. Бердск». По словам женщины, она не имела ничего против изменения цвета волос ребенка. Кроме того, она лично в этом участвовала — покрасила волосы девочке оттеночным шампунем.

Однако смена имиджа не понравилась администратору бердской школы. Она отправила 12-летнюю ученицу с занятий домой «мыть голову». Мать ученицы пояснила, что цвет так быстро не сойдет с волос.

На следующий день ребенок вернулся из школы в шоковом состоянии: психолог учебного заведения обвинил девочку в том, что «из-за нее» еще одна ученица пришла на уроки с цветными волосами, передает «Газета Кемерова».

В октябре этого года в Государственной думе РФ предложили запретить школьникам красить волосы и пользоваться косметикой. С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов после скандала, разгоревшегося в пермской гимназии из-за розовых волос старшеклассницы.