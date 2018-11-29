Американский президент Дональд Трамп заинтересовался тем, предупреждала ли Украина российские погранслужбы о планах прохода военных судов через Керченский пролив, перед тем как моряки нарушили границу РФ и были арестованы.

«Был вопрос: было ли предупреждение? Они [украинские суда] дали им [российским пограничникам] знать, что они проходят? Потому что у них есть система, я полагаю», — заявил Трамп в интервью газете New York Post.

Президент США разъяснил, что ему совсем не нравится случившееся в Керченском проливе и что «этого не должно было произойти». Вдобавок глава Белого дома пообещал пристально следить за развитием событий и в итоге дать оценку инциденту с украинскими бронекатерами в территориальных водах России.

«Мы посмотрим, мы собираемся разобраться в том, что случилось [в Керченском проливе]», — отметил Трамп.

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, почему Дональд Трамп сделал заявление о готовности США разобраться в случившемся. По мнению собеседника, провокация Киева поставила американское руководство в неудобное положение, поскольку теперь Трампу придется лавировать на международной политической арене.

«Украина медленно, но верно превращается для Запада, в том числе США, в тяжелый чемодан без ручки, который бросить жалко, потому что страна выполняет свою роль по распространению русофобии. В то же время Киев создает немало проблем: экономических, политических и касающихся безопасности европейских стран», — подчеркнул сенатор.

По словам Морозова, США не могут открыто встать на сторону Киева в вопросе Керченского пролива, поскольку действия украинских моряков вызывают большие вопросы. Диалог Украины с Вашингтоном претерпевает не лучшие времена, добавил сенатор.

«Видимо, сегодня существует достаточно критический момент в отношениях Украины с Соединенными Штатами, ибо, слишком рьяно исполняя роль антироссийского форпоста, Киев заходит за красные флажки, то есть оказывается в ситуации, когда ему трудно помочь. Совершенно бездумную, циничную акцию в Керченском проливе трудно безоговорочно поддержать, оправдать и в итоге встать на сторону Киева», — заметил собеседник ФАН.

По мнению сенатора, желание Трампа установить истину в инциденте в Азове понятно, поскольку Украина создала все условия для напряжения в отношениях международных партнеров.