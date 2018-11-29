Попытка похищения ребенка в больнице Красноярска была спланирована — СМИ

Красноярск, 29 ноября. Неизвестная женщина напала на роженицу в Красноярской краевой больнице. Она нанесла ей удар в область затылка, а затем скрылась.

Инцидент произошел 27 ноября. Как стало известно журналистам, злоумышленница планировала похитить ребенка. Как пишет KP.RU, женщина действовала с сообщником. Источник журналистов утверждает, что похищение было тщательно спланировано.

«Женщина хорошо знала территорию больницы, знала, как расположены камеры, Она старалась закрывать лицо капюшоном, когда шла мимо них», — рассказал источник журналистам KP.RU

По его словам, злоумышленницу внизу ждал сообщник. Они, якобы планировали, что женщина выйдет из отделения, завернет ребенка в конверт и они покинут территорию, не привлекая внимания.

«Вообще, это очень серьезная история. Не считая того, что роженицу долбанули по голове так, что ее пришлось «зашивать»., — подчеркнул собеседник KP.RU

Как выяснили журналисты, роженица вместе с мужем осмотрели видео с камер наблюдения и не узнали нападавшую в лицо. Кроме того, они не вспомнили, чтобы у них с кем-то был конфликт, подчеркнули журналисты.