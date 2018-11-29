Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Попытка похищения ребенка в больнице Красноярска была спланирована — СМИ

322
0 Оставить комментарий

Попытка похищения ребенка в больнице Красноярска была спланирована — СМИ

Красноярск, 29 ноября. Неизвестная женщина напала на роженицу в Красноярской краевой больнице. Она нанесла ей удар в область затылка, а затем скрылась.

Инцидент произошел 27 ноября. Как стало известно журналистам, злоумышленница планировала похитить ребенка. Как пишет KP.RU,  женщина действовала с сообщником. Источник журналистов утверждает, что похищение было тщательно спланировано.

«Женщина хорошо знала территорию больницы, знала, как расположены камеры, Она старалась закрывать лицо капюшоном, когда шла мимо них», — рассказал источник журналистам KP.RU

По его словам, злоумышленницу внизу ждал сообщник. Они, якобы планировали, что женщина выйдет из отделения, завернет ребенка в конверт  и они покинут территорию, не привлекая внимания.

«Вообще, это очень серьезная история. Не считая того, что роженицу долбанули по голове так, что ее пришлось «зашивать»., — подчеркнул собеседник KP.RU

Как выяснили журналисты, роженица вместе с мужем осмотрели видео с камер наблюдения и не узнали нападавшую в лицо. Кроме того, они не вспомнили, чтобы у них с кем-то был конфликт, подчеркнули журналисты.

 

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.