Астана, 29 ноября. Дамаск рассматривает действия Турции в Сирии как агрессию. Об этом заявил глава делегации правительства САР Башар Джаафари на очередном раунде переговоров по Сирии в Астане.

По его словам, Турция ввела в провинции САР тяжелые вооружения и проводит тюркизацию населения.

«Турция вместо согласованной легковооруженной полицейской миссии ввела в города на севере Сирии вертолеты, солдат и тяжелую технику», — сказал Башар Джаафари.

Он отметил, что в сирийских городах Турция развешивает свои флаги.