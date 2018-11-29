Сирия: Дамаск рассматривает действия Турции как агрессию
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Астана, 29 ноября. Дамаск рассматривает действия Турции в Сирии как агрессию. Об этом заявил глава делегации правительства САР Башар Джаафари на очередном раунде переговоров по Сирии в Астане.
По его словам, Турция ввела в провинции САР тяжелые вооружения и проводит тюркизацию населения.
«Турция вместо согласованной легковооруженной полицейской миссии ввела в города на севере Сирии вертолеты, солдат и тяжелую технику», — сказал Башар Джаафари.
Он отметил, что в сирийских городах Турция развешивает свои флаги.