Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Рособрнадзор протестирует ЕГЭ по информатике в компьютерной форме

271
0 Оставить комментарий

Рособрнадзор протестирует ЕГЭ по информатике в компьютерной форме

Москва, 29 ноября. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в предстоящую пятницу проведет тестовый единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерном варианте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что основным своеобразием такой технологии является выполнение всех заданий на компьютере с помощью разного ПО и языков программирования, на сегодняшний день участники ЕГЭ по информатике выполняют на экзамене задания на бумаге.

В ведомстве уточнили, что существенную часть теста составляют задания по программированию, поэтому их выполнение на компьютере вполне комфортно.

«Компьютерная форма экзамена по информатике открывает возможности автоматизированной проверки ответов, в том числе тестирования написанных участниками экзамена программ», — подчеркнул начальник Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Новая модель экзамена подразумевает автоматическую проверку ответов участников на государственном уровне без участия региональных специалистов. В следующем году состоится очередная более масштабная апробация такой технологии.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.