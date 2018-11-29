Рособрнадзор протестирует ЕГЭ по информатике в компьютерной форме

Москва, 29 ноября. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в предстоящую пятницу проведет тестовый единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерном варианте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что основным своеобразием такой технологии является выполнение всех заданий на компьютере с помощью разного ПО и языков программирования, на сегодняшний день участники ЕГЭ по информатике выполняют на экзамене задания на бумаге.

В ведомстве уточнили, что существенную часть теста составляют задания по программированию, поэтому их выполнение на компьютере вполне комфортно.

«Компьютерная форма экзамена по информатике открывает возможности автоматизированной проверки ответов, в том числе тестирования написанных участниками экзамена программ», — подчеркнул начальник Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Новая модель экзамена подразумевает автоматическую проверку ответов участников на государственном уровне без участия региональных специалистов. В следующем году состоится очередная более масштабная апробация такой технологии.