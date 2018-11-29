В «Нафтогазе» рассказали, как военное положение повлияет на ГТС

Киев, 29 ноября. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал о влиянии введенного военного положения в ряде регионов Украины на добычу газа и работу газотранспортной системы. Как пишет УНИАН, Коболев уточнил, что специальный режим не должен создать каких-либо проблем для работы ГТС.

По его словам, он не видит никакой проблемы в военном положении. Коболев уточнил, что военное положение не должно повлиять на работу газотранспортной и нефтетранспортной систем, а также добычи газа. При этом он добавил, что в данном вопросе существуют юридические аспекты. Коболев выразил надежду на то, что «контрагенты не будут злоупотреблять таким элементом контракта, как форс-мажор». По его словам, военное положение можно считать именно-таким случаем.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет продлевать военное положение в стране, введенное до 26 декабря.

Ранее политолог Армен Гаспарян объяснил, чем обернется военное положение на Украине. В своем микроблоге в Twitter он напомнил, что под военным положением понимается особый режим въезда и выезда. Жителей территорий, на которых будет введено военное положение, ждет и и комендантский час. Кроме того, он указал на то, что все трудоспособные граждане будут иметь трудовую повинность с целью выполнения работ оборонного характера.

Как подчеркнул публицист, это значит, что каждого украинца киевские власти могут обязать работать на «оборонную промышленность» страны. По первому требованию военного командования жители Украины должны будут предоставить свои дома для расквартирования военнослужащих.

По сути, это означает, каждого украинца могут обязать работать на оборонную промышленность страны. И, кстати, собственные дома «для расквартирования военных» в случае чего люди тоже должны предоставлять по первому требованию.

Кроме того, Гаспарян напомнил, что это военное командование может запрещать деятельность партий и общественных организаций, «если они угрожают безопасности, территории, независимости страны или жизни граждан». Иными словами, может действовать по правилу Майдана «Кто не с нами, тот против нас», считает он.

Помимо этого политолог указал на то, что Киеву будет выгодно ввести военное положение, поскольку оно «позволит аннулировать дипломатические отношения с врагом и конфисковать имущество агрессора, которое находится на территории Украины».

На фоне инцидента в Керченском проливе киевское руководство приняло решение о введении военного положения в стране. Верховная рада согласовала введение режима на 30 дней по всей стране, позже был опубликован указ украинского лидера Петра Порошенко без правок парламента о введении военного положения на 60 дней. После чего Рада признала публикацию указа Порошенко ошибочной. В среду, 28 ноября, газета «Урядовой курьер» — издание центральных органов исполнительной власти — обнародовала документ, согласно которому военное положение в стране вводится с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря.

Напомним, 25 ноября три украинских корбля нарушили государственную границу России и были задержаны.