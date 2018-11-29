Сирия: оппозиция САР осталась довольна итогами обсуждения вопроса Идлиба в Астане

Астана, 29 ноября. Оппозиция Сирийской Арабской Республики осталась довольна результатами обсуждения вопроса Идлиба в ходе переговоров на астанинской площадке. Об этом в четверг заявил глава делегации оппозиции САР Ахмад Тома.

Он подчеркнул, что оппозиция осталась довольна итогами встречи главным образом по вопросу конституционной комиссии.

Тома рассчитывает, что данный вопрос вскоре комиссия будет создана.

«Отмечаем продвижение в обмене заключенными, это позитивное развитие», — обратил внимание он по окончании встречи.

Кроме того, Тома отметил как положительный итог обсуждения вопроса восстановления САР.

Ранее сообщалось, что следующая встреча по урегулированию сирийского конфликта в Астане пройдет в начале февраля будущего года.