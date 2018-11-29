Москва, 29 ноября. Голливудский актер Сильвестр Сталлоне простился с ролью Рокки Бальбоа, назвав возможность играть киногероя своей высшей привилегией. Соответствующий пост Сталлоне опубликовал на своей странице в Instagram.

«Это была моя высшая привилегия — иметь шанс создать и играть этот значимый персонаж. И хотя это разбивает мне сердце, к сожалению, всё проходит и заканчивается», — отметил он в видеообращении.

Актер поблагодарил поклонников за любовь к Рокки, которую они сохранили в течение десятков лет. Сталлоне подчеркнул, что киногерой всегда будет жить в сердцах зрителей.

Последний раз Сталлоне сыграл Рокки в киноленте «Крид-2», которая выйдет в прокат 10 января 2019 года. Впервые киногерой появился на экране в 1976 году. Фильм Рокки, рассказывающий о талантливом боксере, был снят по сценарию Сталлоне режиссером Джоном Эвилдсеном.