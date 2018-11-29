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Лобода объяснила, почему скрывает имя отца своей дочери

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Лобода объяснила, почему скрывает имя отца своей дочери

Москва, 29 ноября. Известный российский рэп-исполнитель Баста взял интервью у певицы Светланы Лободы. В нем она объяснила, почему скрывает имя отца своей младшей дочери Тильды.

В мае 2018 года певица родила второго ребенка. Однако Лобода до сих пор не рассказала, кто является отцом ребенка. В Сети ходят слухи, что украинскую певицу связывают романтические отношение с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. В интервью Басте Лобода объяснила причины своей скрытности.

«Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт», — рассказала Лобода.

Лобода объяснила, почему скрывает имя отца свой дочери

Она также призвала всех женщин не бояться рожать, подчеркнув, что ее фигура стала более женственной после родов, сообщают «Дни.ру».

Отметим, что через некоторое время после публикации интервью, Баста удалил ролик с YouTube-канала. Также на официальных страницах Лободы и Басты нет никакой информации о записи интервью.

Автор: Денис Коробейников
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