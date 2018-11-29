Стало известно, сколько продлится беседа Путина и Трампа тет-а-тет

Москва, 29 ноября. На беседу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет на саммите «двадцатки» в Аргентине отведено 20 минут.

«Общение предполагает разговор тет-а-тет, на него пока отведено 20 минут», — приводит РИА Новости слова источника в одной из делегаций.

По его словам, дальше запланирована встреча с участием членов делегации. В переговорах Путина и Трампа в расширенном формате примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник российского лидера Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Саммит лидеров «двадцатки» пройдет 30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе.