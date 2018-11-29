В Астане заявили, что деэскалация под Идлибом не должна подрывать суверенитет Сирии

Дамаск, 29 ноября. Деэскалация под Идлибом не должна подрывать суверенитет Сирии, говорится в итоговом заявлении встречи в Астане. Его зачитал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Как говорится в совместном заявлении, «создание упомянутой зоны дэескалации не должно подрывать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность» САР.

Также по итогам встречи стороны не зафиксировали сроки создания конституционного комитета. Делегации России, Ирана и Турции выразили обеспокоенность нарушениями перемирия под Идлибом.

В итоговом заявлении говорится, что следующая встреча пройдет в начале февраля 2019 года.

В столице Казахстана прошла 11-я международная встреча по урегулированию в Сирии. На ней обсуждался, в том числе вопрос деэскалации в Идлибе. Ранее специальный представитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев выразил надежду на подвижки в урегулировании в Сирии после встречи в Астане

Он напомнил, что ситуация вокруг Идлиба как района деэсаклации вызывает всеобщее внимание со стороны мирового сообщества.

Напомним, меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации был подписан президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 17 сентября в Сочи. Тогда же было решено создать в Идлибе демилитаризованной зоны.