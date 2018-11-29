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Сирия: РФ, Иран и Турция выразили обеспокоенность нарушениями перемирия под Идлибом

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Сирия: РФ, Иран и Турция выразили обеспокоенность нарушениями перемирия под Идлибом

Астана, 29 ноября. Страны-гаранты (Россия, Иран и Турция) на переговорах в Астане по урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР) выразили обеспокоенность нарушениями перемирия под Идлибом. Об этом говорится в заявлении государств по итогам переговоров, которое озвучил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Подробно рассмотрели обстановку в идлибской зоне деэскалации и подтвердили готовность полностью выполнять меморандум о стабилизации в Идлибе от 17 сентября 2018 года», — говорится в заявлении.

По словам министра, страны-гаранты выразили обеспокоенность продолжающимися нарушениями режима тишины и заявили о намерении наращивать усилия по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий. Этому будет способствовать улучшение работы совместного ирано-российско-турецкого координационного центра, добавил глава внешнеполитического ведомства Казахстана.

Сирия: РФ, Иран и Турция выразили обеспокоенность нарушениями перемирия под Идлибом

Напомним, Идлиб остается единственным регионом государства, находящимся под контролем незаконных бандформирований. Боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок периодически нападают на позиции сирийской армии, только за минувшие сутки российские военные зафиксировали в этом регионе 5 случаев стрельбы. Кроме того, в Минобороны РФ отмечали, что боевики продолжают убивать и похищать мирных жителей в Идлибе. 

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба, которая должна пройти вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками.

В столице Казахстана 28–29 ноября проходят переговоры по урегулированию в Сирии. В астанинской встрече участвуют делегации правительства и оппозиции САР, страны-гаранты (Россия, Иран, Турция), Организация объединенных наций (ООН) в лице специального посланника Стаффана де Мистуры и Иордания в качестве наблюдателя.

Автор: Екатерина Кухарева
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