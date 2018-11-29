«Дополнительный импульс»: в Пекине открылся первый российско-китайский энергофорум

Пекин, 29 ноября. Первый российско-китайский энергетический бизнес-форум открывается в Пекине в четверг, 29 ноября. Эксперты оценили значимость энергодиалога России и Китая.

Президент России Владимир Путин в конце августа сообщил, что форум пройдет в ноябре этого года. По его словам, несколько десятков организаций выразили заинтересованность в участии в форуме.

Глава АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев в интервью изданию «ПолитРоссия» отметил, что диалог России и Китая в энергетической отрасли является одной из пяти важнейших тем и направлений в общении на правительственном уровне. Он подчеркнул, что мероприятие станет и для Москвы, и для Пекина одним из ключевых шагов в развитии стратегического партнерства.

Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов в свою очередь отметил, что в следующем году должен быть запуск газового проекта «Сила Сибири». Кроме того, активно развивается проект по освоению месторождений «Ямал СПГ», который реализуется компанией НОВАТЭК и китайскими предприятиями, а также «Артик СПГ-2».

Санакоев также подчеркнул, что Москва не стала «энергетическим придатком» Пекина, а Китай не стал «технологическим придатком» России как энергодержавы. Кроме того, проектное финансирование могут проводить в национальных валютах, а не в американских долларах.

«Сотрудничество, которое мы развиваем с КНР, основано не на каких-то жестких, кабальных условиях — это нормальное взаимовыгодное сотрудничество, обеспечивающее для любой из сторон возможность выхода из соглашения при любом дискомфорте без каких-либо политических осложнений», — добавил Санакаев.

По словам Маслова, предстоящий форум даст новые соглашения, которые «придадут дополнительный импульс всестороннему стратегическому партнерству и сотрудничеству между Россией и Китаем».