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Путин поприветствовал участников Российско-китайского энергетического форума

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Путин поприветствовал участников Российско-китайского энергетического форума

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов и гостей Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Соответствующая телеграмма по случаю открытия мероприятия опубликована в четверг на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что российско-китайские отношения находятся на подъеме, а их важной составляющей является сотрудничество в энергетической сфере.

Путин выразил уверенность в том, что участников форума ожидают конструктивные дискуссии.

Российский лидер пожелал участникам мероприятия успехов и всего самого доброго.

Автор: Андрей Крылов
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