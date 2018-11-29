Путин поприветствовал участников Российско-китайского энергетического форума
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Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов и гостей Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Соответствующая телеграмма по случаю открытия мероприятия опубликована в четверг на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что российско-китайские отношения находятся на подъеме, а их важной составляющей является сотрудничество в энергетической сфере.
Путин выразил уверенность в том, что участников форума ожидают конструктивные дискуссии.
Российский лидер пожелал участникам мероприятия успехов и всего самого доброго.