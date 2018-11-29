Путин подписал договор о военно-техническом сотрудничестве с Киргизией
Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин подписал договор о порядке реализации военно-технического сотрудничества между Россией и Киргизией. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
В январе этого года Киргизия ратифицировала договор с РФ о развитии военно-технического сотрудничества. Документ был подписан президентом республики Сооронбайем Жээнбековым.
Подчеркивается, что договор предполагает возможность прямых поставок российских вооружений в Киргизию непосредственно с оборонных предприятий РФ. В ноябре Путин утвердил договор о порядке реализации военно-технического сотрудничества между странами.
«Утвердить прилагаемое положение о порядке реализации договора между РФ и Киргизской республикой о развитии военно-технического сотрудничества от 20 июня 2017 года», — говорится в тексте обнародованного документа.