Путин подписал договор о военно-техническом сотрудничестве с Киргизией

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин подписал договор о порядке реализации военно-технического сотрудничества между Россией и Киргизией. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В январе этого года Киргизия ратифицировала договор с РФ о развитии военно-технического сотрудничества. Документ был подписан президентом республики Сооронбайем Жээнбековым.

Подчеркивается, что договор предполагает возможность прямых поставок российских вооружений в Киргизию непосредственно с оборонных предприятий РФ. В ноябре Путин утвердил договор о порядке реализации военно-технического сотрудничества между странами.