Сирия: следующий раунд астанинских переговоров пройдет в феврале

Астана, 29 ноября. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР) пройдет в Астане в начале февраля 2019 года. Об этом сообщил директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

«Очередной раунд переговоров намечен, ориентировочно, на первую половину февраля», — сказал Туматов журналистам​​​.

В столице Казахстана 28–29 ноября проходят переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. В астанинской встрече участвуют делегации правительства и оппозиции САР, страны-гаранты (Россия, Иран, Турция), Организация объединенных наций в лице специального посланника Стаффана де Мистуры и Иордания в качестве наблюдателя.

Астанинский процесс поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в САР, проходящие под эгидой ООН. Площадка в Астане названа экспертами наиболее эффективной, поскольку за несколько раундов встреч были достигнуты практические результаты по снижению насилия в Сирии, прекращению огня и возврату к мирной жизни. Этому содействовало также и создание зон деэскалации.

Российская и иранская делегации начали консультации в преддверии финального пленарного заседания на переговорах по Сирии на астанинской площадке, которое пройдет в полдень четверга.