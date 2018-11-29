Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: Дамаск и оппозиция планируют провести второй обмен пленными до конца 2018 года

305
0 Оставить комментарий

Сирия: Дамаск и оппозиция планируют провести второй обмен пленными до конца 2018 года

Астана, 29 ноября. Правительство Сирии и оппозиция планирует провести второй обмен пленными до конца 2018 года.

«Есть планы провести второй обмен пленными до конца года», — рассказал ТАСС источник близкий к организации переговоров.

Напомним, ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что рабочая группа «будет делать все», чтобы произвести обмен пленными до конца 2018 года.

26 ноября в рамках процесса в Сирии начался обмен пленными и телами погибших. Глава пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров подчеркнул, что это свидетельствует о том, что «астанинский процесс» урегулирования уже начался.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.