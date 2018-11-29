Сирия: Дамаск и оппозиция планируют провести второй обмен пленными до конца 2018 года

Астана, 29 ноября. Правительство Сирии и оппозиция планирует провести второй обмен пленными до конца 2018 года.

«Есть планы провести второй обмен пленными до конца года», — рассказал ТАСС источник близкий к организации переговоров.

Напомним, ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что рабочая группа «будет делать все», чтобы произвести обмен пленными до конца 2018 года.

26 ноября в рамках процесса в Сирии начался обмен пленными и телами погибших. Глава пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров подчеркнул, что это свидетельствует о том, что «астанинский процесс» урегулирования уже начался.