Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: РФ за сутки зафиксировали 10 нарушений в провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб

53
0 Оставить комментарий

Сирия: РФ за сутки зафиксировали 10 нарушений в провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб

Дамаск, 29 ноября. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали 10 случаев стрельбы в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 11. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

По имеющимся данным, российские наблюдатели сообщили о 10 нарушениях в провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 6, Хама — 2, Идлиб — 5», — следует из документа.

В Минобороны также добавили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена гуманитарная акция в провинции Латакия.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.