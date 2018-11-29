Сирия: РФ за сутки зафиксировали 10 нарушений в провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб

Дамаск, 29 ноября. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали 10 случаев стрельбы в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 11. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

По имеющимся данным, российские наблюдатели сообщили о 10 нарушениях в провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 6, Хама — 2, Идлиб — 5», — следует из документа.

В Минобороны также добавили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена гуманитарная акция в провинции Латакия.