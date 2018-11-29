Эксперт объяснил угрозы Трампа выпустить «информационную бомбу» на демократов

Вашингтон, 29 ноября. Президент США Дональд Трамп выступил с угрозой рассекретить компромат на представителей Демократической партии. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил заявление американского лидера.

По мнению эксперта, угрозы Трампа в адрес демократов являются свидетельством острой политической борьбы в США, поэтому в этом «нет ничего экстраординарного». Он пояснил, что президент находится «в более подвешенном состоянии» из-за усиления влияния Демократической партии в конгрессе страны. Он пояснил, что Трампу теперь придется договариваться с демократами, возможно, используя методы устрашения или шантажа.

«Политическая борьба в Штатах носит перманентный характер, — приводит слова Блохина RT, — как и Трамп, так и демократы грозятся на протяжении всего этого времени что-то рассекретить — я думаю, что если бы у двух сторон была бы конкретная информационная бомба, то давно бы это было представлено, исходя из логики политической культуры США».

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