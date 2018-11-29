Донбасс: украинские силовики обстреляли район аэропорта в Донецке

Донецк, 28 ноября. Украинские силовики за минувшие сутки 19 раз обстреляли Донецкую народную республику. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается что всего по республике за сутки было выпущено 150 снарядов. Были обстреляны Горловка, поселки имени Гагарина, Доломитное Зайцево, а также Ясиновая, Крутая Балка, Васильевка. Кроме того, огонь велся по району аэропорта в Донецке.

Под обстрел попали поселок шахты Трудовская и село Спартак на окраинах и в окрестностях Донецка. Киевские силовики вели огонь по селам Коминтерново, Ленинское и Саханка. Украинские военные применили вооружения БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР в апреле 2014 года, когда республики заявили о своей независимости.