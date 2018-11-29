Прекрасный сюжет для фильма: руководитель USA Really поделился прогнозами о встрече Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что намерен разобраться в инциденте в Керченском проливе. Глава Белого дома поинтересовался, предупреждала ли Украина российскую сторону перед тем, как украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны в Керченском проливе.

Главный редактор USA Really и первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, освещавший недавние выборы в Конгресс США и задержанный перед возвращением в Россию 10 ноября в аэропорту Вашингтона для допросов, прокомментировал версии об отмене предстоящей встречи двух президентов.

«Вчера новостные сайты взорвало сообщение о том, что Дональд Трамп думает, встречаться ли ему с [президентом РФ] Владимиром Путиным. Журналисты вырывали его фразы из контекста: я, может быть, на встречу пойду, а может быть, не пойду, мне все это не нравится… На самом деле мы просто еще раз увидели, как работают лживые СМИ в Америке и у нас. Трамп сказал только о том, что ему не нравится эта ситуация Так она никому не нравится, она и нам тоже не нравится», — рассказал Александр Малькевич.

Главный редактор USA Really подчеркнул, что президента США прежде всего интересует, было ли предупреждение с украинской стороны о том, что проследуют суда.

«Мы знаем, что такого предупреждения не было. Была спланированная провокация. Мы знаем, для чего это делал Порошенко, и мы знаем, что его европейские партнеры не дали ему реализовать свой план по переносу выборов. Другое дело: нам известно, что и американские спецслужбы часто работают в своих интересах и обслуживают так называемое Deep State — «глубинное государство», теневое правительство. И мы знаем, что оно не заинтересовано в том, чтобы встречи лидеров двух ведущих стран происходили», — отметил собеседник ФАН.

Александр Малькевич также напомнил о происходивших накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки провокациях, связанных с задержанием шпионов, арестом российского политического активиста Марии Бутиной, обвинениями Трампа в предательстве.

Собеседник ФАН также выразил уверенность в том, что встреча состоится. В преддверии выборов президента США действующему главе государства необходимо продемонстрировать заметные успехи во внешней политике, а без выстроенного взаимодействия с Россией сделать это будет невозможно.