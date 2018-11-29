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Путин отметил вклад художника Салахова в реставрационные проекты

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Путин отметил вклад художника Салахова в реставрационные проекты

Москва, 29 ноября. Российский президент Владимир Путин поздравил с юбилеем вице-президента Российской академии художеств Таира Салахова. Ему исполнилось 90 лет. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Примите поздравления со знаменательной датой – 90-летним юбилеем», — сообщается в тексте телеграммы.

Путин подчеркнул, что художник внес большой вклад в реализацию выставочных и реставрационных проектов, а также его личную преданность искусству. Кроме того, российский президент отметил плеяду ярких учеников Салахова.

Путин отметил вклад художника Салахова в реставрационные проекты

Автор: Денис Коробейников
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