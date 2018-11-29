«Климкина уже штормит»: в Госдуме объяснили, как Киев признал российский суд в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что задержанным украинским морякам предоставят украинских государственных адвокатов для защиты своих прав в судебном порядке. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в минувший вторник в преддверии заседания Киевского районного суда Симферополя.

«Сегодня общался с Красным Крестом, поскольку, согласно Женевским конвенциям, именно Красный Крест должен работать с военнопленными. Общался с правозащитниками, адвокатами, чтобы помочь ребятам», — цитирует «Укринформ» слова Климкина.

Все украинские моряки, нарушившие российскую границу в Керченском проливе, арестованы на два месяца по решению судебной инстанции. В том числе до 25 января 2019 года был взят под стражу сотрудник Службы безопасности Украины Андрей Драч. Такую же меру избрали моряку военно-морских сил Украины Юрию Безъязычному и капитану украинского бронекатера «Никополь» Богдану Небылице.

Киев после этого решения сразу начал обвинять Россию в «агрессии» и потребовал, чтобы Москва вернула задержанных моряков домой на Украину.

«Российской стороне предъявлено категорическое требование немедленно освободить из-под стражи захваченных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину», — говорится в обращении МИД Украины.

Но примечательно в этой истории то, что Климкин, говоря о предоставлении госзащиты в суде арестованным украинским военнослужащим, по сути, продемонстрировал признание юрисдикции в Крыму.

Депутат Государственной думы от крымского региона Андрей Козенко объяснил корреспонденту Федерального агентства новостей, почему Киев все-таки признал действия российского суда в Крыму.

«Судя по всему, Климкина уже штормит. В последнем сообщении на Facebook, а именно там теперь делает официальные заявления МИД Украины, он заявил, что моряки являются военнопленными и на них не распространяется российское право. Однако, как мы видим, по факту российское право в Крыму действует, — отметил парламентарий. — Защита у моряков была, но местная, даже уполномоченный по правам человека в Крыму наблюдает за условиями пребывания украинских моряков, чтобы потом не придумывали сказок об ущемлении их прав».

Козенко подчеркнул, что украинские власти осознанно совершили провокацию в территориальных водах России, абсолютно не заботясь о жизни отправленных «на убой» моряков.

«По сути, власти Украины бросили своих моряков на произвол судьбы. Сначала отдали незаконные приказы по нарушению госграницы, а сейчас вообще от них открещиваются. Хотя что еще можно ожидать от так называемых руководителей страны, где беззаконие, вседозволенность и ненависть ко всему российскому вписали в Конституцию», — добавил депутат.

Собеседник ФАН разъяснил, что Киев уже давно признал российское право, это понимает и политическая элита на Украине.

«Юрисдикция крымских судов существует для Украины уже по факту нахождения их моряков в качестве нарушителей госграниц и принятым по ним решениям нахождения под арестом. В этом смысле называть российский суд в Крыму «фейковым» теперь абсолютно неадекватно даже для уходящего на дно МИД Украины», — подытожил Козенко.

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело в связи с нарушением государственной границы в Керченском проливе.