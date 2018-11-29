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Фотографии с тайной свадьбы Тарантино выложили в Сеть

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Фотографии с тайной свадьбы Тарантино выложили в Сеть

Лос-Анджелес, 29 ноября. Культовый голливудский режиссер Квентин Тарантино тайно женился на израильской исполнительнице и модели Даниэле Пик через год после помолвки. Об этом пишет издание The Independent.

Отмечается, что торжественная церемония бракосочетания прошла в среду в Калифорнии.

Снимки с мероприятия разместила в своем Instagram-аккаунте дизайнер Дана Харель, которая шила свадебное платье, пишет «Ридус».

Напомним, Тарантино и Пик познакомились в Израиле, когда режиссер прибыл в страну с промотуром художественной ленты «Бесславные ублюдки».

Стоит отметить, что это первый брак для 55-летнего Тарантино.

Автор: Андрей Крылов
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