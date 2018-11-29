Обращайтесь в Киев: в Совфеде отреагировали на заявление ЕС по ситуации в Азове

В Евросоюзе приняли заявление по инциденту в Керченском проливе. По мнению главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, европейское сообщество обеспокоено ситуацией с украинскими кораблями в Азовском море.

«Мы встревожены этим применением силы Россией, которая на фоне растущей милитаризации в этом районе неприемлема», — говорится в сообщении, распространенном накануне в Брюсселе.

Могерини пообещала поддержку «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», а также то, что Европейский союз будет продолжать внимательно следить за ситуацией и действовать «надлежащим образом в тесной координации со своими международными партнерами».

В Совете Федерации назвали неестественную озабоченность Европейского союза однобокой. По мнению сенатора от Республики Крым, председателя Русской общины Крыма Сергея Цекова, Брюссель должен переключить свое внимание с РФ на Украину и обратиться к Киеву по поводу незаконного пересечения Керченского пролива.

Собеседник Федерального агентства новостей подчеркнул, что упреки по поводу Крыма вызывают лишь раздражение, поскольку в 2014 году жители полуострова выразили свою волю демократическим путем.

«Это была наша воля, крымчан, поэтому если они и хотят кому-то адресовать перлы, которые создают чуть ли не каждую неделю, то могут обращаться к нам. Европейцы давали нам выбор: либо жителей полуострова будут убивать националисты, либо мы все-таки сохраним мир на территории и воссоединимся со своей Родиной. Конечно, мы выбрали второе. Воссоединились и живем в мире и согласии», — разъяснил сенатор.

Как отметил Цеков, Киев должен по праву отвечать за незаконные действия в Азовском море, однако Евросоюз упорно продолжает обвинять в «проявлении силы» Россию, закрывая глаза на действия украинских военнослужащих.

«Правильно, что в Евросоюзе выражают озабоченность, но, как всегда, она у них односторонняя, европейцы не замечают, что провокацию устроила именно Украина и что действия украинских кораблей были незаконны с точки зрения международных правил. Если не пресекать подобные действия, они будут повторяться и в третий, и в десятый раз, — объяснил сенатор. — Керченский пролив во все времена был сложной территорией: проведение судов через него осуществлялось в присутствии лоцмана на корабле или по определенной очереди. Так было и для украинских, и для российских экипажей. Озабоченность ЕС должна быть адресована Украине».

Собеседник агентства напомнил, что российские пограничники действовали абсолютно законно, так как сперва они дали шанс украинской стороне объясниться, предупредили о том, что те нарушают границы России, но Киев проигнорировал требования.