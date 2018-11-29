Все участницы «Серебра» заявили о выходе из группы

Москва, 29 ноября. Все участницы «Серебра» покинут группу в феврале следующего года, сообщила экс-солистка Ольга Серябкина на своей странице в Instagram.

По словам певицы, действующий состав, в который также вошли Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова, прекратит свое существование в феврале 2019 года.

«Я делаю акцент на слове «состав», потому что SEREBRO не заканчивается, — заявила девушка в соцсети. — Хочу сказать сразу — мы не расстаемся насовсем. Мы перестаем быть вместе в системе координат триединства, но не уходим из музыки».

По словам Кищук, «Серебро» останется на сцене, однако группа будет состоять из новых трех певиц. На данный момент проводится конкурс, в рамках которого необходимо опубликовать в Сети минутное видео с исполнением любой песни.